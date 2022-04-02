İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Nisan 2022 Cumartesi / 1 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6857
  • EURO
    16,2283
  • ALTIN
    909.144
  • BIST100
    2251.68
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Acun Ilıcalı devreye girdi! Mesut Özil'in yeni takımı...
Spor

Acun Ilıcalı devreye girdi! Mesut Özil'in yeni takımı...

Acun Ilıcalı, sahibi olduğu İngiliz takımı Hull City'ye, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'i transfer etmek istiyor. Acun Ilıcalı'nın Mesut Özil'in Fenerbahçe'den ayrılması durumunda transfer için hamle yapacağı iddia edildi.

2 Nisan 2022 Cumartesi 11:43 - Güncelleme: 2 Nisan 2022 Cumartesi 11:43
ABONE OL

Fenerbahçe'de sürpriz şekilde kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in yeni adresi belli oldu. Sahibi olduğu Hull City'i güçlendirmek isteyen Acun Ilıcalı'nın dünya starını transfer edeceği iddia edildi.

Fenerbahçe idmanında sürpriz isim! 18'lik yetenek...

MESUT ÖZİL'İN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Ajansspor'un Teamtalk sitesinden aktardığı habere göre, Acun Ilıcalı'nın Mesut Özil'in Fenerbahçe'den ayrılması durumunda hamle yapacağı belirtildi. Öte yandan Özil ve Ilıcalı'nın yakın arkadaşlığı ise dikkat çekti.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçında skandalı Altay Bayındır önledi!

"İYİ TRANSFER YAPACAĞIZ"

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak istediğini belirten Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde transfer durumuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve, "İyi transferler yapmak zorundayız ve bütçeyle ilgili problemimiz yok. Ancak büyük para harcayacağımız şey golcü transferi olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.