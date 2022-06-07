Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin yıldızına imza attırıyor

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ile anlaşmak üzere olduğu ileri sürüldü.

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ACUN ILICALI'NIN HEDEFİ OZAN TUFAN

İngiliz basınında çıkan habere göre; yeni patron Ilıcalı ilk yaz transfer sezonuna hazırlanırken kulüpte büyük bir heyecan var. Teknik direktör Shota Arveladze'ye yeni transfer sözü veren Acun Ilıcalı, rotasını Ozan Tufan'a çevirmiş durumda.

OZAN TUFAN HULL CİTY'YE SICAK BAKIYOR

27 yaşındaki oyuncu için transfer görüşmelerine başlandığı ve Ozan Tufan'ın Hull City'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Yeni sezon hazırlıkları başlamadan önce transferin gerçekleşebileceği iddia ediliyor.

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"ILICALI BU TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİRİRSE..."

İngiliz basınında Ozan Tufan'ın Hull City'ye transferiyle ilgili olarak "Ozan Tufan mükemmel futbol geçmişiyle Championship'te çoğu kişinin sahip olmadığı türden üst düzey bir deneyimle geliyor. Bu yüzden Ilıcalı, eğer bu transferi gerçekleştirirse bolca övgüyü hak edecek ve gelecek sezon öncesinde başka kimleri getireceğini beklemek ilginç olacak." yorumu yapıldı.

WATFORD'DA KİRALIK, FENERBAHÇE'DE KADRO DIŞI

Ozan Tufan geçen sezonun ilk yarısında Premier Lig takımı Watford'da kiralık olarak forma giymiş ve ocak ayında Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. Tecrübeli oyuncu daha sonra Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

Star Gazetesi