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Spor

Acun Ilıcalı genç yıldızı kaptı! Fenerbahçe'den Hull City'ye...

İngiltere Championship takımlarından Hull City, Fenerbahçe'den Bora Aydınlık'ı kadrosuna katmak istiyor. İki taraf arasında anlaşma sağlandı. Fenerbahçe oyuncuyu kiralık olarak İngiliz ekibine verecek. İşte detaylar...

4 Ağustos 2023 Cuma 15:29 - Güncelleme:
Acun Ilıcalı genç yıldızı kaptı! Fenerbahçe'den Hull City'ye...
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Fenerbahçe yönetimi, altyapısından yetişen Bora Aydınlık'ın gelişmesi için İngiliz kulübünün teklifini kabul etti. Oyuncunun satın alma opsiyonu da masada olmasına karşın sarı lacivertli yönetim bunu kabul etmedi.

Hull City patronu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe yönetiminin bilgisi dahilinde Bora Aydınlık ve babası Arkın Aydınlık ile İstanbul Levent'teki ofisinde bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonunda taraflar anlaşma sağladı.

ANLAŞMA SAĞLADI

İngiltere Premier Lig'e yeniden yükselmeyi hedefleyen Hull City'nin patronu, daha sonra Fenerbahçe Planlama Direktörü Okan Özkan ve oyuncunun menajeriyle bir araya geldi. Görüşmede Bora'nın kiralık olarak transferi üzerinde anlaşma sağlandı.

Fenerbahçe ile 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bora Aydınlık, teknik direktör İsmail Kartal tarafından bu sezon başında A takımın gerçekleştirdiği hazırlık kampında götürüldü.

18 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'nin Zimbru ile oynadığı ve 4-0 kazandığı UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında yedek soyundu ama süre alamadı. Bora Aydınlık, Türkiye U19 Milli Takımı'nda iki defa forma giydi.

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