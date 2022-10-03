Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de, Shota Arveladze ile yollar ayrıldıktan sonra teknik direktör arayışları devam ediyor.
İngiltere Championship temsilcisi için geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın eski hocası Sergen Yalçın'ın adı geçerken, yolu geçmişte siyah beyazlı kulüpten geçen bir başka teknik adamın daha ismi gündeme geldi.
2011-2012 sezonunda Beşiktaş'ı çalıştıran Carlos Carvalhal, İngiliz basınına göre Hull City'nin teknik direktör arayışında favori aday olarak gösteriliyor.
Birleşik Arap Emirlikleri Pro Lig takımı Al-Wahda'yı çalıştıran Carvalhal'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Portekizli teknik adamın geçtiğimiz temmuz ayında görev yapmaya başladığı Al-Wahda, 4 maçta topladığı 4 puanla ligde 9. sırada yer alıyor.
56 yaşındaki teknik direktör, Beşiktaş'ın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u da çalıştırmıştı. 2015-2017 yılları arasında İngiltere Championship takımı Sheffield Wednesday'de görev yapan Carvalhal, takımını iki kez play-off'a taşımasına rağmen Premier Lig'e yükselememişti.
Portekizli hoca, 2017 yılı sonunda çalıştırmaya başladığı Premier Lig takımı Swansea'nin ise küme düşmesine engel olamamıştı.
Star Gazetesi