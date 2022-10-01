İngiltere'de Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de Shota Arveladze dönemi sona erdi. Gürcü menajer, takımının Luton Town ile oynayacağı karşılaşmaya saatler kala görevinden alındı. Şimdi İngiliz ekibinde yeni menajerin kim olacağı merak edilirken Sergen Yalçın'ın ismi öne çıkmış durumda.

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ANDY DAWSON TAKIMIN BAŞINDA

Hull City'de Shota Arveladze sonrası geçici olarak takımın başında Andy Dawson yer alıyor. Konuya ilişkin Acun Ilıcalı, "Odak noktamız şimdi Andy'ye ve takıma destek olmak" ifadelerini kullanmıştı.

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6 İSİM GÜNDEME GELDİ

Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, kulübü daha ileri taşımak adına mümkün olan en iyi adayın arandığını ifade ederken Hull Live, okuyucularına sunduğu ankette Sean Dyche, Rob Edwards, Javi Garcia ve Sabri Lamouchi'nin yanı sıra Türkiye'den Fatih Terim ve Şenol Güneş'in isimlerini öne çıkarmıştı.

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FAVORİ SERGEN YALÇIN

Hull'un da yer aldığı Yorkshire bölgesinin en önemli haber kaynaklarından Yorkshire Post, Hull City'de yeni menajerlik adına favori ismin Sergen Yalçın olduğunu belirtti. 2020-21 sezonunda şampiyonluğa ulaştığı Beşiktaş'tan Aralık 2021'de ayrılan Sergen Yalçın'ın ismi son günlerde Milli Takım ile de anılmaktaydı. Acun Ilıcalı'nın potansiyel adayları arasında Sergen Yalçın'ın ilk sırada yer aldığı ifade edilmekte.

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CARLOS CORBERAN SÜRPRİZİ

Hull City'nin menajerliği adına Sergen Yalçın'ın ardından en güçlü ikinci adayın ise Carlos Corberan olduğu belirtildi. Corberan, geçtiğimiz sezon Huddersfield ile play-off finaline kadar yükselmiş fakat yaz aylarında takımdan ayrılarak Olympiacos'un başına geçmişti.

Corberan'ın Olympiacos macerası beklenildiği gibi geçmedi. 39 yaşındaki İspanyol menajerin görevine takımla çıktığı 11 maçın ardından son verildi.