Star Gazetesi 22 Mart 2022 Salı 16:59 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 16:59

İngiltere Championship'te istikrarsız bir performans sergileyen ve son olarak Luton Town'a evinde 3-1 yenilen Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, düşme hattının iki basamak üstünde 20. sırada bulunuyor. 41 puanı bulunan Hull City'nin düşme hattıyla arasındaki puan farkı ise 13.

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TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurarak Premier Lig'e yükselme mücadelesi vermek isteyen İngiliz kulübü, bu doğrultuda transfer çalışmalarına başladı.

HULL CİT'NİN HEDEFİNDE HATAYSPOR'DAN ADAMA TRAORE VAR

Hull City'nin hedefinde Süper Lig takımı Hatayspor'da forma giyen Adama Traore bulunuyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre; sezon sonunda bordo beyazlı takımla sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki Malili orta saha oyuncusuna Hull City'nin transfer etmek istediği ileri sürüldü.

54 MAÇTA 1 GOL, 9 ASİST

2020-2021 sezonunda Monaco'dan Hatayspor'a imza atan Traore, bu sezon çıktığı 18 resmi maçta 1 gol atarken 3 kez de asist yaptı. Malili on numara bordo beyazlı takımda toplamda ise 54 maça çıktı ve 1 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi.

Çağlar Söyüncü'nün maçında skandal! Taraftar sahaya girdi ve... Adama Traore'nin kariyerinde Mouscron, Lille, Monaco, Rio Ave, Cercle Brugge ve Metz gibi takımlar bulunuyor.

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