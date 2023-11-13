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Spor

Ada basını transferi duyurdu!

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu performansıyla dev kulüpleri peşine taktı. Son olarak iddia Ada basınından geldi. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Ferdi Kadıoğlu'nu yakın takibe aldı.

13 Kasım 2023 Pazartesi 22:28 - Güncelleme:
Ada basını transferi duyurdu!
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Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe liderliğini sürdürüyor. Takımın şampiyonluk hedefinde kadrodaki kilit isimlerden birisi olan milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu, başarısıyla büyük beğeni topluyor.

Başarılı form grafiğiyle Avrupa devlerini peşine takan yıldız savunma için bir iddia da Ada basınından geldi. Premier Lig'in dev kulüplerinden Arsenal, milli yıldıza kancayı taktı. Londra ekibinin gözlemcileri, Ferdi Kadıoğlu'nu izlemek için sarı lacivertlilerin maçlarını yakından takip ediyor.

Londra kulübünün, bu transfer için Ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı aktarılıyor. Genç oyuncunun çok yönlü olması Arsenal tarafından beğeni topluyor.

İTALYA'DAN DA İLGİ VAR!

İtalya Serie A'nın köklü ekiplerinden Napoli ve Milan'da yıldız oyuncu için yakın takipte bulunuyor. Fenerbahçe ise milli futbolcudan yüksek bir bonservis bedeli elde etmeyi hedefliyor.

ŞAMPİYON YAPTIKTAN SONRA AYRILACAK

Başarılı savunmacının Fenerbahçe ile bağları gitgide kuvvetleşiyor. Bu sezon şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertlilerde kilit bir isim olan Ferdi'nin isteğinin takımı şampiyon yaptıktan sonra ayrılmak olduğu aktarılıyor.

FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ

Ferdi Kadıoğlu bu sezon sarı lacivertli forma ile 18 maça çıktı. Milli oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.

PİYASA DEĞERİ 17 MİLYON EURO!

TransferMarkt'e göre yıldız oyuncunun değeri 17 milyon euro olarak belirleniyor.

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