İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2024 Pazartesi / 10 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,8752
  • EURO
    33,2682
  • ALTIN
    2001.68
  • BIST100
    9196.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Adam Lallana: De Zerbi'nin Liverpool'a gitmesi sürpriz olmaz
Spor

Adam Lallana: De Zerbi'nin Liverpool'a gitmesi sürpriz olmaz

Brighton'da forma giyen Adam Lallana, teknik direktörü Roberto De Zerbi'nin adının Liverpool ile anılmasının tesadüf olmadığını söyledi.

19 Şubat 2024 Pazartesi 18:18 - Güncelleme:
Adam Lallana: De Zerbi'nin Liverpool'a gitmesi sürpriz olmaz
ABONE OL

Brighton forması giyen Adam Lallana, teknik direktörü Roberto De Zerbi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamasının ardından adı Liverpool ile anılan teknik direktörlerden biri olan De Zerbi için konuşan İngiliz futbolcu, "Roberto De Zerbi'nin Liverpool'a gitmesi beni şaşırtmaz. Bence şu anda tüm kulüpler onu takip ediyor. Bana göre dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri, bakalım bundan sonra ne olacak" dedi.

Brighton'a oynattığı oyun ile dikkat çeken Roberto De Zerbi'nin adı Manchester United ve Barcelona ile de anılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.