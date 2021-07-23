Adama Traore: Süper Lig benim için aşırı zorlayıcı

AA 23 Temmuz 2021 Cuma 11:45 - Güncelleme: 23 Temmuz 2021 Cuma 11:45

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un Malili orta saha oyuncusu Adama Traore, yeni sezonda da başarılı olmak istediklerini belirtti.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde takımıyla kamp dönemini tamamlayan 26 yaşındaki Adama Traore, geçen sezon başarılı bir grafik çizerek ligi iyi bir sırada (6.) bitirdiklerini belirtti.

Traore, ilk defa Süper Lig'de forma giydiğini anımsatarak, "Başarılı bir sezon geçirdik ve bu benim için bir ilkti. Geçen sezon yakaladığımız başarı gibi bu sezonda da daha iyi başarı yakalamak istiyoruz." dedi.

Geçen sezon iyi bir ekibe sahip olduklarını ifade eden Traore, "Hepimiz lige iyi başladık ve çok güzel geçti. Daha sonra ise sezon sonuna doğru bazı sıkıntılarımız oldu. Bu sezon yeni gelen arkadaşlarımızla taraftarlarımız daha mücadeleci bir takım izleyecek. Arkadaşlarımın gözüne baktığımda hepsinin gözünde başarı, Avrupa kupasına odaklı isteği ve azmi görüyorum." diye konuştu.

Traore, takımdan bazı futbolcuların ayrıldığını, buna karşılık yeni transferlerin gerçekleştiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

"Ekibimiz şu anda yeni sezona başlamaya hazır. Yeni gelenlerle çok güzel bir sezonun bizi beklediğini düşünüyorum. Fransız ligi ile Türk ligini karşılaştırdığımızda taktiksel olarak farklılıkları olduğunu düşünüyorum. Belçika'da oynadığım dönemde de Türkiye'ye yakın sistemi uyguluyorduk. Süper Lig benim için aşırı zorlayıcı ve her zaman mücadeleyi gerektiren bir lig. Bu açıdan Süper Lig üst seviye. Defans, orta saha ve forvet olsun hız atak ve mücadele gerektiren bir lig. O yüzden Süper Lig'in iyi bir seviye olduğunu söyleyebilirim."

"TARAFTARLARIMIZ BİZE BÜYÜK BİR ARTI KAZANDIRACAK"

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle taraftarın tribünlerde olmadığını anımsatan Traore, şunları kaydetti:

"Aslında taraftarların olmaması bizim oynayışımız açısından bir kanıt olamaz. Onların bizi desteklediğine her şekilde ben inanıyorum. Stat içinde ya da dışında desteklerini hissedebiliyoruz. Geçen sezon pandemiden dolayı statlarımız boştu ama bu sezon taraftarlarımızın bizi sahada karşılayacağını umuyoruz. Biz de takımımızı destekleyen taraftarımızın bizimle olmasını isterdik fakat onların sahada olmayışı bizim için bir eksiklik değil. Bu sezon taraftarlarımızın bize büyük bir artı kazandıracağını umuyorum."

Traore, yeni sezonda ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını, iyi bir sıralamada ligi tamamlayacaklarına emin olduklarını sözlerine ekledi.