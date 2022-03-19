Adana Demirspor evinde Başakşehir'i yendi

Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Vincenzo Montella'nın takımı Adana Demirspor ile Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir kozlarını paylaştı.
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Adana Demirspor, 2-1'lik skorla kazandı. Ev sahibi 38. dakikada Tayyip Talha Sanuç'un golüyle öne geçerken, 48'de Danijel Aleksic skoru eşitleyen isim oldu. 80. dakikada Yunus Akgün'ün asistinde Bjarnason skoru belirledi.
Alınan bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 48 yaparken 3 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı. Başakşehir 47 puanda kalırken galibiyet özlemi 4 maça çıktı.
Ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor, Hatayspor deplasmanına gidecek. Başakşehir sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
18. dakikada Vargas'ın ceza sahası çizgisinde kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta top direkten oyun alanına döndü.
30. dakikada kaleci Muric, savunmanın arkasına sarkan Trezeguet'ten önce kalesini terk ederek ceza sahası dışında müdahale ettiği topu uzaklaştırdı.
37. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından şutunda kaleci Muric topa hakim oldu.
38. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Vargas'ın sol kanattan kullandığı köşe atışında Samet Akaydın'ın kafa vuruşunda, kaleci Volkan Babacan topu uzanarak çıkardı. Ceza sahasına dönen topa Tayyip Talha Sanuç'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısını Adana Demirspor 1-0 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Tolga Ciğerci'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Aleksic'in aşırtma kafa vuruşunda kaleci Muric'i geçen top ağlarla buluştu: 1-1
57. dakikada çalımlarla gelen Yunus Akgün'ün ceza sahası yayından sert şutunda kaleci Volkan Babacan son anda tokatlayarak topu kornerde çeldi.
65. dakikada Balotelli'nin ceza yayında kullanıldığı serbest vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.
75. dakikada savunmanın hatası sonucu topu önünde bulan Bjarnason'un ceza yayından sert vuruşunda kaleci Volkan Babacan topa hakim oldu.
80. dakikada Adana Demirspor ikinci golü buldu. Çalımlarla sağ kanattan ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün kale sahası içine ön direğe pasında Bjarnason'un dokunuşunda top ağlarla buluştu: 2-1
88. dakikada Aleksic'in ceza yayı içinden vuruşunda top dışarı çıktı.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Adana Demirspor, Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.
STAT: Yeni Adana
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Serkan Olguncan
ADANA DEMİRSPOR: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Alper Uludağ (Dk. 77 Rassoul), Gökhan İnler, Stambouli, Akintola (Dk. 63 Balotelli), Yunus Akgün (90+3 Erhun Aksel Öztümer), Vargas, Assombalonga (Dk. 63 Bjarnason)
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı (Dk. 86 Pizzi), Duarte, Ndayishimiye, Lima, Berkay Özcan (Dk. 46 Tolga Ciğerci), Deniz Türüç, Salih Uçan (Dk. 46 Aleksic), Chadli, Trezeguet (Dk. 86 Emre Çolak) , Okaka
GOLLER: Dk. 38 Tayyip Talha Sanuç, Dk. 80 Bjarnason (Adana Demirspor), Dk. 48 Aleksic (Medipol Başakşehir)
SARI KARTLAR: Dk. 28 Ndayishimiye, Dk. 86 Tolga Ciğerci (Medipol Başakşehir), İlk yarı bittikten sonra Yunus Akgün, Dk. 74 Balotelli (Adana Demirspor)