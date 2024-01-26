Adana Demirspor evinde Hatayspor'u konuk edecek

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Mert Güzenge yönetecek.

Ligde 7 galibiyet ve 10 beraberlik sonucunda topladığı 31 puanla haftaya 7. sırada giren Adana ekibi, 22 puanla 16. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

ADANA DEMİRSPOR'UN LİGDEKİ SON DURUMU

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 22 maça çıkan Adana Demirspor, bu karşılaşmalardan 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 31 puanla Antalyaspor'un ardından 7. sırada yer aldı.