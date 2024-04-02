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Spor

Adana Demirspor, Fenerbahçe maçına hazır

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Adana Demirspor'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

AA2 Nisan 2024 Salı 13:50 - Güncelleme:
Adana Demirspor, Fenerbahçe maçına hazır
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Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, Adana Demirspor, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda mavi-lacivertliler, dar alanda kısa pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, oynayacağı Fenerbahçe maçı için bugün İstanbul'a gidecek.

Ülker Stadyumu'nda yarın saat 20.30'da başlayacak olan Fenerbahçe - Adana Demirspor karşılaşmasını hakem Arda Kardeşler yönetecek.

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