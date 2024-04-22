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Spor

Adana Demirspor-Galatasaray maçı biletleri satışta

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı.

IHA22 Nisan 2024 Pazartesi 17:46 - Güncelleme:
Adana Demirspor-Galatasaray maçı biletleri satışta
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor, 26 Nisan Cuma günü saat 20.00'de Galatasaray'ı ağırlayacak. Adana Demirspor, ligde 41 puanla 11. sırada bulunurken, Galatasaray 90 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray maç biletleri satışta" denildi.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:

"Kale arkaları alt tribün 920 TL, batı üst tribün 920 TL, batı alt tribün blok 103-104 1900 TL, blok 102-105 1550 TL, maraton üst 920 TL, maraton alt 920 TL, güney balkon 1250 TL, misafir tribün ise 1190 TL.'

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