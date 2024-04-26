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Spor

Adana Demirspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Andre Narciso

Bu akşam oynanacak olan Adana Demirspor-Galatasaray maçının VAR koltuğunda Portekizli hakem Andre Narciso oturacak.

IHA26 Nisan 2024 Cuma 12:24 - Güncelleme:
Adana Demirspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Andre Narciso
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam oynanacak Adana Demirspor-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Portekizli Andre Narciso oldu.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor, bu akşam sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Burak Şeker'in dördüncü hakemlik görevini üstleneceği mücadelede VAR koltuğunda ise Portekizli Andre Narciso oturacak. Narciso'ya, AVAR olarak Emre Kargın, Deniz Caner Özaral ve Alper Ulusoy eşlik edecek.

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