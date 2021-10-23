Adana Demirspor maçı öncesi Sivasspor'a 2 isimden kötü haber

23 Ekim 2021 Cumartesi 00:36 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 00:36

Süper Lig'in 10. hafta maçında evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak Sivsspor'da Jorge Felix ve Koray Altınay sakatlandı.

Kırmızı-beyazlıların kulüp doktoru Burak Ayyıldız, takımda sakatlığı bulunan futbolcular Jorge Felix ve Koray Altınay'ın sağlık durumu hakkında resmi internet sitesine açıklamada bulundu. Ayyıldız açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Pazartesi günü gerçekleştirdiğimiz antrenmanda sakatlanan Jorge Felix'e yapılan kontrolde sol alt adalesinde yırtık tespit edildi. Sporcumuzu milli maç arasından sonra hazır hale getirmeyi planlıyoruz. Koray Altınay ise, bugün antrenmanda yaptığımız çift kale maçta sağ dizinden sakatlandı. Sporcumuza yapılan kontrolde sağ diz dış yan bağda yırtık tespit edildi. Pazar günü sahamızda oynayacağımız Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek futbolcumuzun son durumu 3 gün sonra yapılacak kontrollerle netleşecek."