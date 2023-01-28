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Spor

Adana Demirspor, Pape Cherif Ndiaye'yi kadrosuna kattı

Süper lig ekiplerinden Adana Demirspor, daha önceden Göztepe'de forma giyen Pape Cherif Ndiaye'yi renklerine bağladı.

IHA28 Ocak 2023 Cumartesi 21:50 - Güncelleme:
Adana Demirspor, Pape Cherif Ndiaye'yi kadrosuna kattı
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Adana Demirspor golcü futbolcu Pape Cherif Ndiaye'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Mavi lacivertli kulüben sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, daha önce Göztepe formasıyla Türkiye'de forma giyen Senegalli hücum oyuncusu Pape Cherif Ndiaye'yi transfer ettiğini duyurdu. Açıklamada, "Takımımız, Çin Süper Lig ekiplerinden Shanghai Port takımının formasını giyen forvet oyuncusu Pape Cherif Ndiaye ile yarım sezon kiralık, satın alma opsiyonlu sözleşme imzalamıştır." denildi.

Shanghai Port'ta sözleşmesi 2024'te sona erecek olan tecrübeli santrfor, geçtiğimiz sezon Çin'de 20'si ilk 11 olmak üzere, 25 maçta şans buldu ve 9 gol, 1 asist katkısı sağladı.

Adana Demirspor, Ocak ayı transfer döneminde Mert Çetin ve Yusuf Erdoğan'ı renklerine bağlamıştı.

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