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Spor

Adana Demirspor, Samsunspor mesaisine başladı

Adana Demirspor, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

IHA17 Nisan 2024 Çarşamba 10:11 - Güncelleme:
Adana Demirspor, Samsunspor mesaisine başladı
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Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Samsunspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. Adana Demirspor, 20 Nisan Cumartesi günü Samsunspor'la Samsun 19 Mayıs Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Öte yandan mavi-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Yukatel Adana Demirsporumuz, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı" denildi.

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