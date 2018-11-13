Adana Demirspor Yılmaz Vural ile anlaştı
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, teknik direktörlük için Yılmaz Vural ile anlaşmaya vardı.
Spor Toto 1'inci Lig'de sezona 'şampiyonluk' hedefiyle başlayan Adana Demirspor, Hakan Kutlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural'ı getirdi.
İkinci kez görevde
Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, 2015-2016 sezonunda da Adana Demirspor'da görev almıştı. Vural, mavi lacivertli takımla geçirdiği sezonda takımı Play-Off finallerine taşımış, Adana Demirspor, Alanyaspor ile oynanan final maçında penaltılarda Süper Lig biletini kaçırmıştı.
12 haftası geride kalan Spor Toto 1. Lig’de Adana Demirspor 19 puan toplayarak 6.sırada yer alıyor.
Adana Demirspor, milli maçlar sebebiyle verilecek aradan sonra derbide 25 Kasım’da Adanaspor ile karşı karşıya gelecek.
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