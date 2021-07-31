İSTANBUL 35°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2021 Cumartesi / 21 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4396
  • EURO
    10,0747
  • ALTIN
    492.239
  • BIST100
    1392.91
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Adana Demirspor'da Balotelli takımdan ayrı çalıştı
Spor

Adana Demirspor'da Balotelli takımdan ayrı çalıştı

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Bolu kampını tamamladı. İtalyan yıldız Mario Balotelli takımdan ayrı çalıştı.

AA31 Temmuz 2021 Cumartesi 10:44 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 10:44
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Bolu kampını tamamladı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da yaklaşık bir aydır kampta bulunan Adana ekibi, Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde son antrenmanını yaparken, İtalyan yıldız Mario Balotelli takımdan ayrı çalıştı.

Yeni transferlerin tamamının katıldığı çalışma öncesi teknik direktör Aybaba kısa bir toplantı yaparak, oyuncularına gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür etti.

Takımın, gün içeresinde kaldıkları otelden ayrılarak Adana'ya hareket edeceği öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.