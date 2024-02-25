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Spor

Adana Demirspor'da başkanlık değişimi!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, başkanlığı Metin Korkmaz'a devrettiğini açıkladı.

25 Şubat 2024 Pazar 20:39 - Güncelleme:
Adana Demirspor'da başkanlık değişimi!
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, başkanlığı Metin Korkmaz'a devrettiğini duyurdu.

Murat Sancak yaptığı açıklamada, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarları, şu dakika itibarıyla başkanlığı Metin Korkmaz'a devrediyorum. Niye, niçin diye sorgulamayın, öyle gerektiği için. Nedenini ve niçinini sezon sonu bir basın toplantısıyla anlatırım. Sizlerden çok ricam Metin Korkmaz'ın etrafında kenetlenin ve gereken desteği verin. Bana saygı duyuyorsanız ve bu takımı seviyorsanız destek verin. Daha güçlü yarınlara diyorum. Hakkınızı helal edin, benim hakkım varsa helaldir. Allah'a emanet olun, bu takım ligde kalacaktır merak etmeyin. Bu hale gelmesine sebep olanlarla birebir uğraşacağıma." ifadelerini kullandı.

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