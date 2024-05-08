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Spor

Adana Demirspor'da Gaziantep FK mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Adana Demirspor'da maçın hazırlıklarına başlandı.

IHA8 Mayıs 2024 Çarşamba 09:08 - Güncelleme:
Adana Demirspor'da Gaziantep FK mesaisi başladı
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Adana Demirspor, Süper Lig'in 36. haftasında evinde Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. Adana Demirspor, 12 Mayıs Pazar günü Gaziantep FK ile Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Öte yandan mavi-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Mavi Şimşeklerimiz, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı." denildi.

Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 35 maçtan 44 puan toplayan Adana Demirspor, 11. sırada yer aldı.

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