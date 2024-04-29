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Spor

Adana Demirspor'da İstanbulspor mesaisi başladı

Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak olan Adana Demirspor maçın hazırlıklarına başladı.

IHA29 Nisan 2024 Pazartesi 13:10 - Güncelleme:
Adana Demirspor'da İstanbulspor mesaisi başladı
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Adana Demirspor, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. Adana Demirspor, 4 Mayıs Cuma günü İstanbulspor'la Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Öte yandan mavi-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Mavi Şimşeklerimiz, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı" denildi.

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