Adana Demirspor'da Kayserispor mesaisi devam etti

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında evinde Kayserispor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.

Adana Demirspor, ligde 13 Nisan Cumartesi günü Kayserispor ile Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

ADANA DEMİRSPOR'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de şu ana kadar 31 maça çıkan Adana Demirspor, bu karşılaşmalardan 39 puan toplayarak 11. sırada yer aldı.