İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2022 Pazar / 13 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5246
  • EURO
    15,4809
  • ALTIN
    789.661
  • BIST100
    2072.93
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Adana Demirspor'da Konyaspor maçı mesaisi başladı
Spor

Adana Demirspor'da Konyaspor maçı mesaisi başladı

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Adana Demirspor'da maçın hazırlıkları başladı.

AA16 Ocak 2022 Pazar 18:13 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 18:13
ABONE OL

Adana Demirspor, Süper Lig'in 22. haftasında 18 Ocak Salı günü deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre dün Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Akdeniz ekibi, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başlayan Adana Demirspor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için Kayserispor karşısında forma giyemeyen Mario Balotelli, testinin negatife dönmesi üzerine antrenmana katıldı.

Sakatlığı nedeniyle aynı maça çıkamayan Khadim Rassoul ise takımdan ayrı çalıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.