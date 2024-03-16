Adana Demirspor'dan 4 gollü resital!

Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı.
Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Youcef Atal, 54. dakikada Yusuf Sarı, 65. dakikada Nani ve 83. dakikada Emre Akbaba attı. Sivasspor'un golü 51. dakikada Fode Koita'dan geldi.
Adana Demirspor'da ilk golü atan Atal, 85'te kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Atal, Fenerbahçe karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.
Bir maç aranın ardından kazanan Adana Demirspor, 39 puana yükseldi. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Sivasspor, 38 puanda kaldı.
Adana Demirspor, ligde bir sonraki maçında Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.