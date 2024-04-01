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Spor

Adana Demirspor'dan TFF'ye 6 soru

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yapılan PFDK sevkleri hakkında TFF'ye 6 soru yöneltti.

1 Nisan 2024 Pazartesi 18:22 - Güncelleme:
Adana Demirspor'dan TFF'ye 6 soru
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Adana Demirspor Kulübü, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası yapılan PFDK sevkleri hakkında TFF'ye 6 soru yöneltti.

İşte Adana Demirspor'un "Tedbirli açıklamamızdır" başlığıyla yaptığı açıklama;

"15 gün önce oynanan müsabakada yaşanan saha içi ve saha dışı olaylar herkesin malumudur. Her nasılsa, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulları, bugüne kadarki bütün olaylarda ivedi olarak disiplin sevklerini ve hemen akabinde ceza tesisini gerçekleştirmesine rağmen, ülkenin gündemine oturan bu olayda sevk için tam 15 gün beklemiştir.

Yine, TFF Hukuk Kurulları 15 gün sonra gerçekleştirebildiği bu sevk neticesinde, olaylara karışan kişileri eksik tespit etmiş ve sevkleri tedbirsiz gerçekleştirmiştir.

Tüm kamuoyunun önünde cevaplanmak üzere bazı sorular sormak istiyoruz.

1- Müsabakada yaşanan olaya karışan kişiler, TFF Kurullarının ve yetkililerinin gözünden mi kaçmıştır?

2- Delil toplama yükümlülüğü bulunmayan kurullar, ülkenin bir numaralı gündemi haline gelen bu konuda 15 gün neden beklemiştir?

3-Neden disiplin sevkleri ilgili takımların müsabakalarına 2 gün kala yapılmıştır?

4-"Kavga, saldırı" nedenleriyle gerçekleştirilen ve tüm kamuoyunda tüm açılarıyla yayınlanan görüntülere rağmen, bu sevklerde TFF Hukuk Kurullarının tarihinde görülmeyen "tedbirsiz" sevkin arkasındaki sebep nedir?

5-Bugün itibariyle tedbirsiz sevk olunan (veya olması gereken) futbolculara; ceza verilmesi halinde tedbirsiz sevkin yapıldığı tarih itibariyle, ceza verilmemesi halinde ise Türk futbolu adına adaletsiz bir karar olmayacak mıdır?

6-TFF Hukuk Kurullarının görevi Talimatları uygulamak mıdır yoksa ülkenin nabzına göre hareket mi etmektir?

Hukuka aykırı bu yaşananlardan sonra yaptığımız bu "tedbirli" açıklamadan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmeyeceğimizi umuyor, bu hususta tüm takdiri kamuoyuna bırakıyoruz.

Sayın TFF Hukuk Kurullarından tek isteğimiz: ADALET ADALET ADALET"

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