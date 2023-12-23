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Spor

Adana Demirspor'un transfer gözdesi Hamza Mendyl

Ara transfer döneminde kadrosuna nokta atışı transferler yapmak isteyen Adana Demirspor, Leuven forması giyen Hamza Mendyl'i gündemine aldı.

Fanatik23 Aralık 2023 Cumartesi 12:38 - Güncelleme:
Adana Demirspor'un transfer gözdesi Hamza Mendyl
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Ligde son 6 maçtır kazanamayan ve ve 2 hafta önce teknik direktör Patrick Kluivert'la yollarını ayıran Adana Demirspor'da işler yolunda gitmiyor. Bu nedenle Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak kolları sıvadı.

2-3 NOKTA TRANSFER

11 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi öncesi Güney ekibinde çalışmalar hızlandı. 2-3 nokta atışı takviye yapmayı planlayan Demirspor, sol bek arayışları doğrultusunda rotayı Belçika'ya çevirdi.

1.5 YIL DAHA KONTRATI VAR

Mavi Şimşekler, Leuven forması giyen Hamza Mendyl ile ciddi şekilde ilgileniyor. Bu sezon ligde çıktığı 17 maçta 3 gol atan, 1 de asist yapan Fildişi asıllı Faslı futbolcunun kulübüyle 1.5 yıl daha kontratı var.

20 KEZ MİLLİ OLDU

20 kez Fas Milli Takımı'nın formasını terleten 26 yaşındaki Mendyl, daha önce 2021-22 sezonunda Gaziantep FK'da kiralık olarak oynamıştı.

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