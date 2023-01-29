İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2023 Pazar / 8 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8116
  • EURO
    20,4382
  • ALTIN
    1164.91
  • BIST100
    5191.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Adana Demirspor'un yeni golcüsü Cherif Ndiaye ilk antrenmanında
Spor

Adana Demirspor'un yeni golcüsü Cherif Ndiaye ilk antrenmanında

Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başlayan Adana Demirspor'da, yeni transfer Pape Cherif Ndiaye de takımla ilk antrenmanına çıktı.

AA29 Ocak 2023 Pazar 15:01 - Güncelleme:
Adana Demirspor'un yeni golcüsü Cherif Ndiaye ilk antrenmanında
ABONE OL

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 2 Şubat Perşembe günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, dün Sivasspor'u deplasmanda 2-1 yenen Akdeniz ekibi, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Fenerbahçe maçı hazırlıklarına ara vermeden başlayan Adana Demirspor'da, Sivasspor karşısında forma giyen oyuncular takımdan ayrı yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Çin Süper Lig ekiplerinden Shanghai Port'tan kiralanan 32 yaşındaki santrafor Pape Cherif Ndiaye de takımla ilk antrenmanına çıktı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.