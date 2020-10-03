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Spor

Adana derbisinde 62. randevu

TFF 1.Lig'in 4. haftasında Adana derbisinde yarın karşılaşacak Adana Demirspor ile Adanaspor, 62. kez kozlarını paylaşacak. Geride kalan müsabakalarda turuncu-beyazlıların 22-16'lık üstünlüğü bulunuyor.

IHA03 Ekim 2020 Cumartesi 11:57 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 11:57
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1940’ta kurulan Adana Demirspor ile 1954’ten bu yana yeşil sahalarda boy gösteren Adanaspor arasındaki rekabet, her zaman sporseverlerin heyecanla izlediği müsabakalar arasında yer alıyor. İki köklü takım arasında geride kalan 61 resmi maçta Adanaspor 22, Adana Demirspor 16 galibiyet elde ederken, 23 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Adana Demirspor, turuncu-beyazlı ekip karşısında en farklı galibiyetini 1995-1996 sezonunda 5-1’lik skorla elde ederken, Adanaspor da 1988-1989 sezonunda mavi-lacivertlileri 3-0 yenmeyi başardı.

İki ezeli rakibin karşılaşması yarın saat 19.00’da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak.

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