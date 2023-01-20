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Spor

Adanaspor ayrılığı duyurdu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, sezon başında transfer ettiği Hakan Yeşil ile yollarını ayırdığını açıkladı.

AA20 Ocak 2023 Cuma 18:01 - Güncelleme:
Adanaspor ayrılığı duyurdu
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Adanaspor, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Hakan Yeşil ile yollarını ayırdı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklama, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakan Yeşil ile anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, Hakan Yeşil'e kariyerinde başarılar dilendi.

Genç orta saha oyuncusu, sezon başında Trabzonspor'dan 1 yıllığına kiralanmıştı.

HAKAN YEŞİL'İN ADANASPOR KARNESİ

Bu sezon Adanaspor formasıyla şu ana kadar 16 resmi maça çıkan Hakan Yeşil, toplam 1155 dakika süre aldı. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistle skora katkıda bulunabildi.

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