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Spor

Adanaspor, Bursaspor'a kolay lokma!

Bursaspor, evinde konuk edeceği Adanaspor'a, 1998 tarihinden bu yana yalnızca 1 kez mağlup oldu. Bu sürede çıkılan 17 maçta yeşil beyazlı takım 12 galibiyet aldı.

IHA16 Kasım 2020 Pazartesi 11:46 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 11:46
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TFF 1.Lig’in 10’uncu haftasında Cumartesi günü saat 16.00’da Adanaspor’u konuk edecek olan Bursaspor, rakibine son 22 yılda sadece 1 kez yenildi. Yeşil beyazlı takım, 13 Aralık 1998’de Adanaspor’a 4-1 mağlup olduktan sonra çıkılan 17 resmi karşılaşmada 12 galibiyet 4 beraberlik 1 de yenilgi aldı. Bursaspor, rakibine en son, 21 Ocak 2017’de oynanan Süper Lig maçında yenildi. Yeşil beyazlı takım genel tabloya bakıldığında da Adana ekibine büyük üstünlük kuruyor. İki takım arasında oynanan 56 maçın 31’ini Bursaspor kazanırken, 11 maçta gülen ekip Adanaspor oldu. 14 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Geçen sezon oynanan iki müsabakayı da Bursaspor, 1-0 ve 3-2’lik skorlarla kazanan taraf oldu.

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