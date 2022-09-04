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Spor

Adanaspor evinde Altay ile berabere kaldı

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 4. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Altay ile 1-1 berabere kaldı.

AA4 Eylül 2022 Pazar 22:19 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Adanaspor ile Altay 1-1 berabere kaldı.

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Can Cengiz, Hasan Hüseyin Tetik, Ferdi Karadoruk

ADANASPOR: Hasan Hüseyin Akınay, Burak Can Çamoğlu (Dk. 82 Metehan Altunbaş), Evren Korkmaz, Roche, Emre Kaplan, Hakan Yeşil (Dk. 62 Özcan Aydın), Benasser (Dk. 82 Pedro), Sacko (Dk. 27 Burak Çoban), Hakkı Türker, Tetteh (Dk. 62 Ahmethan Köse), Jallow

ALTAY: Ozan Evrim Özenç, Tolga Ünlü (Dk. 87 Caner Baycan), İbrahim Öztürk, Björkander, Naderi (Dk. 79 Efe Sarıkaya), Kutay Yokuşlu, Eren Erdoğan (Dk. 90+4 Mehmet Gündüz), Salih Sarıkaya, Ceyhun Gülselam, Yusuf Tekin (Dk. 79 Erdem Özcan), Paixao

GOLLER: Dk. 14 İbrahim Öztürk (Altay), Dk. 28 Hakkı Türker (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 31 Björkander, Dk. 90+4 Ceyhun Gülselam (Altay), Dk. 88 Evren Korkmaz, Dk. 90+2 Jallow (Adanaspor)

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