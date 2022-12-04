İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Aralık 2022 Pazar / 11 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6452
  • EURO
    19,6449
  • ALTIN
    1077.07
  • BIST100
    4962.97
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Adanaspor evinde Göztepe ile yenişemedi
Spor

Adanaspor evinde Göztepe ile yenişemedi

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 16. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.

AA4 Aralık 2022 Pazar 19:00 - Güncelleme:
Adanaspor evinde Göztepe ile yenişemedi
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Adanaspor ile Göztepe 2-2 berabere kaldı.

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Serkan Çimen, Özgür Ertem

ADANASPOR: Hasan Hüseyin Akınay, Yiğithan Güveli, Benasser, Tetteh (Dk. 81 Hüseyin Öztürk), Ferreira (Dk. 69 Hakan Yeşil), Hakkı Türker (Dk. 70 Ahmethan Köse), Burak Çoban, Jallow (Dk. 50 Iseka), Roche, Emre Kaplan, Ferhat Katipoğlu

GÖZTEPE: Ekrem Kılıçarslan (Dk. 62 Arda Özçimen), Emir Ortakaya, Yasin Öztekin (Dk. 90 Gottwalt), Palmer, İsmail Köybaşı, Arslanagic, Tarık Çamdal (Dk. 77 Ali Akman), Kvasina (Dk. 77 Atanga), Tijanic, Yalçın Kayan (Dk. 76 Tuğbey Akgün), Atınç Nukan

GOLLER: Dk. 4 Ferreira, Dk. 74 Ahmethan Köse (Adanaspor), Dk. 14 Yasin Öztekin, Dk. 83 Palmer (Göztepe)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.