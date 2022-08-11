Adanaspor, LR Vicenza'dan Lamin Jallow'u renklerine bağladı

Adanaspor, İtalya'nın LR Vicenza takımından forvet Lamin Jallow'u transfer etti.

Turuncu-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, Başkan Vekili Furkan Akgün ile İstanbul'da bir araya gelen 26 yaşındaki santrafor Lamin Jallow ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Gambiya A Milli Takımı'nda da forma giyen forvetin camiaya hayırlı olması dilendi.

LAMİN JALLOW KİMDİR?



18 Aralık 1995 doğumlu Gambiyalı golcü oyuncu Lamin Jallow, daha önceden Real de Banjul, Chievo Verona, Cittadella, Trapani, Cesena, Salernitana, LR Vicenza ve Fehervar'da forma giymişti.

