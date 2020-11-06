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Spor

Adanaspor-Menemenspor maçı konuk ekipte artan korona virüs vakaları nedeniyle ertelendi

TFF 1. Lig'in 9. haftasında cumartesi günü oynanacak Adanaspor - Menemenspor maçı konuk ekipte artan korona virüs vakaları nedeniyle ertelendi.

06 Kasım 2020 Cuma 11:37 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 11:37
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