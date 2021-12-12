Adanaspor, Samed Ali Kaya hakkında soruşturma başlattı

12 Aralık 2021 Pazar 08:11 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 08:11

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Boluspor'a konuk olan ve sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrılan Adanaspor'da sürpriz Samed Ali Kaya gelişmesi... Karşılaşmanın ikinci yarısı oynanırken Bolu Atatürk Stadı'nı izinsiz bir şekilde terk eden 23 yaşındaki forvet hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Turuncu Beyazlı ekipten yapılan açıklamada, 'Kulübümüzün Spor Toto 1. Lig 16 haftasında deplasmanda oynadığı Beypiliç Boluspor karşılaşmasının 2. yarısında futbolcumuz Samed Ali Kaya, izinsiz ve herhangi bir bilgi vermeksizin stadı terk ettiği tespit edilmiştir. Gerekli idari soruşturma başlatılmış olup futbolcunun savunması alındıktan sonra konuyla ilgili ayrıntılı açıklama yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.