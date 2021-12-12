İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2021 Perşembe / 5 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7613
  • EURO
    15,6191
  • ALTIN
    789.345
  • BIST100
    2038.67
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Adanaspor, Samed Ali Kaya hakkında soruşturma başlattı
Spor

Adanaspor, Samed Ali Kaya hakkında soruşturma başlattı

Adanaspor, Boluspor maçının ikinci yarısında Bolu Atatürk Stadı'nı izinsiz bir şekilde terk eden Samed Ali Kaya hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

12 Aralık 2021 Pazar 08:11 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 08:11
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Boluspor'a konuk olan ve sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrılan Adanaspor'da sürpriz Samed Ali Kaya gelişmesi... Karşılaşmanın ikinci yarısı oynanırken Bolu Atatürk Stadı'nı izinsiz bir şekilde terk eden 23 yaşındaki forvet hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Turuncu Beyazlı ekipten yapılan açıklamada, 'Kulübümüzün Spor Toto 1. Lig 16 haftasında deplasmanda oynadığı Beypiliç Boluspor karşılaşmasının 2. yarısında futbolcumuz Samed Ali Kaya, izinsiz ve herhangi bir bilgi vermeksizin stadı terk ettiği tespit edilmiştir. Gerekli idari soruşturma başlatılmış olup futbolcunun savunması alındıktan sonra konuyla ilgili ayrıntılı açıklama yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.