Adanaspor'da Bodrumspor maçı mesaisi başladı

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in üçüncü hafta mücadelesinde 28 Ağustos Pazar günü deplasmanda Bodrumspor ile karşı karşıya geleceği maçın hazırlıklarına başladı.
Adanaspor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı takım, Çatalan Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Sarı-siyahlı takım, koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular kuvvet çalıştı.
Çift kale maçla devam eden antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.
Yeni transfer Metehan Altunbaş da Adanaspor'la birlikte ilk antrenmanına çıktı.