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Spor

Adanaspor'da deprem! Önder Karaveli ile yollar ayrıldı

Sergen Yalçın sonrası Beşiktaş'ta göreve getirilen Önder Karaveli Adanaspor ile anlaşmıştı. Kısa süreli çalışma döneminin ardından Adanaspor yönetimi tecrübeli teknik adam ile yolların ayrıldığını açıkladı.

IHA11 Kasım 2022 Cuma 14:56 - Güncelleme:
Adanaspor'da deprem! Önder Karaveli ile yollar ayrıldı
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Adanaspor, Teknik Direktör Önder Karaveli ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor'da, Teknik Direktör Önder Karaveli dönemi sona erdi. Kulüp tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Önder Karaveli ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Adanaspor 12 maçlık periyotta 7 mağlubiyet ve 5 galibiyet ile birlikte, 11.sırada bulunuyor.

Önder Karaveli önderliğinde ise 8 maça çıkan Adanaspor bu süreçte 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet almıştı.

Genellikle genç takımların çalıştıran tecrübeli teknik adamın A takım karnesi pek parlak değil.

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