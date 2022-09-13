İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2022 Salı / 17 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2566
  • EURO
    18,2803
  • ALTIN
    1000.98
  • BIST100
    3426.88
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Adanaspor'da Mustafa Kaplan ile yollar ayrıldı
Spor

Adanaspor'da Mustafa Kaplan ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor'da teknik direktör Mustafa Kaplan ile yolların ayrıldığı açıklandı.

AA13 Eylül 2022 Salı 18:01 - Güncelleme:
ABONE OL

Adanaspor, teknik direktör Mustafa Kaplan'la yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kaplan ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Sayın Mustafa Kaplan ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'de 4 puanla 14. sırada yer alıyor.

MUSTAFA KAPLAN KİMDİR?

Futbola, doğduğu şehrin takımı olan Kırşehirspor altyapısında başladı ve daha sonra birçok 3. Lig ve 2. Lig ekibinde görev aldı. Ağırlıklı olarak İç Anadolu Bölgesi'nin ekiplerinde oynadı.

Futbola vedasından sonra antrenörlük yapmaya karar verdi ve ilk antremanlık deneyimini 2003 yılında MKE Ankaragücü'nde yardımcı antrenör olarak edindi. Daha sonra Gençlerbirliği'nde aynı görevi üstlendikten sonra Ankaragücü'ne geri döndü. 2010-11 sezonunun başında tekrar Gençlerbirliği'nde yardımcı antrenör olarak çalışmaya başladı. 26 Nisan 2011 tarihinde Gençlerbirliği teknik direktörü Ralf Zumdick'in istifa etmesinden sonra boşalan teknik direktörlük görevine geçici olarak sezon sonuna kadar getirildi. Sezon bitimi görevini yeni teknik direktör Giray Bulak'a teslim etti. 2012-13 sezonunun ortasında MKE Ankaragücü teknik direktörlüğü görevine getirildi. Ancak topladığı puanlar yeterli olmadı ve Ankaragücü lig sonuncusu olarak 1. Lig'den 2. Lig'e düştü. 2013-14 sezonu başında Hacettepe'nin başına getirilen Kaplan, takımıyla birlikte 2. Lig'e yükseldi. 2014-15 sezonunun başlangıcında ise Gençlerbirliği'nin başına getirildi. Burada yalnızca 1 maç görevde kaldıktan sonra takımla yolları ayrıldı. 2016-17 sezonu başında Giresunspor'un teknik direktörlüğüne getirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.