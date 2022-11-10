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Spor

Adanaspor'da Önder Karaveli dönemi bitiyor

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Önder Karaveli'nin Adanaspor macerası kısa sürdü. Turuncu beyazlılarla 8 maça çıkan Karaveli'nin sözleşmesinin feshedileceği iddia ediliyor.

Ajansspor10 Kasım 2022 Perşembe 17:34 - Güncelleme:
Adanaspor'da Önder Karaveli dönemi bitiyor
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Geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın'ın görevden alınmasının ardından Beşiktaş teknik direktörlüğüne getirilen ve ardından Valerien Ismael'in göreve gelmesiyle Beşiktaş Gelişim Direktörlüğüne getirilen Önder Karaveli, 27 Eylül tarihinde Adanaspor'a imza atmıştı.

Ajansspor'da yer alan habere göre Adanaspor, Önder Karaveli ile yollarını ayırdı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Adanaspor ile 6 TFF 1. Lig maçında görev yapan Önder Karaveli bu süreçte 2 galibiyet 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Adanaspor'da toplamda 8 maçta takımın başında bulunan Önder Karaveli 1.25 puan ortalaması tutturdu.

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