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Spor

Adanaspor'da Önder Karaveli'nin yerine gelen isim belli oldu

Adanaspor'da, Önder Karaveli ile yollar ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevine dördüncü defa Kemal Kılıç getirildi.

AA21 Aralık 2022 Çarşamba 16:42 - Güncelleme:
Adanaspor'da Önder Karaveli'nin yerine gelen isim belli oldu
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un yeni teknik direktörü Kemal Kılıç oldu.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevine getirilen Kemal Kılıç'ın yardımcılıklarını Sercan Özçelik, Özcan Turan, Emrah Akcan ve Polat Canpolat'ın yapacağı belirtildi.

Kılıç, daha önce farklı tarihlerde 3 kez Adanaspor'da teknik direktör olarak görev yapmıştı. Teknik direktör Önder Karaveli ile 11 Kasım'da yollarını ayıran Akdeniz ekibinde, bu görevi teknik sorumlu Eyüp Arın yürütüyordu.

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