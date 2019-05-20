28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0496
  • 6,7532
  • 248.025
  • 87.039
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Adem Büyük'ten Abdullah Avcı'nın Fatih Terim sözlerine cevap: Bana vurup kaçan sensin

Yeni Malatyaspor forması giyen Adem Büyük, Galatasaray maçı sonrasında Fatih Terim'e tepki gösteren Abdullah Avcı'yı hedef aldı.

  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başakşehir'de Galatasaray karşısında gelen 2-1'lik yenilgi ve şampiyonluğun kaçtığı maç sonrasında Abdullah Avcı'nın Fatih Terim sözleri gündeme oturdu.

Avcı'nın karşılaşmada yaşanan gerginliğin ardından Terim'e yumruk attığı için, "Bir teknik adam golden sonra kulübeye saldıracak çete halinde, yumruk atacak, hakaret edecek, telaffuz edemiyorum. Dördüncü hakem bunu göremeyecek, sonra bir daha gelecek hem de eski çalıştığı oyuncusuna, hem hakaret edecek hem yumruk atacak sonra da kulübenin arkasına kaçacak, delikanlı adam devam eder." sözlerine sürpriz bir cevap geldi.

Yeni Malatyaspor forması giyen Adem Büyük, Instagram hesabından "Kendini çok güzel anlatmışsın. Bana vurup kaçan sensin. Başka kılıf bulamadın mı acaba?" diyerek tepki gösterdi.

İstiklal Caddesi´nde arı paniği

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Facebook Afrika siyasetini manipüle eden İsrailli hesapları kapattı

Facebook Afrika siyasetini manipüle eden İsrailli hesapları kapattı

İşte FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasının iletişim modeli!

İşte FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasının iletişim modeli!

Şanlıurfa'da pes dedirten yolculuk

Şanlıurfa'da pes dedirten yolculuk

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Ünlü işadamı rehin alınarak soyulmuştu, ayrıntıları ortaya çıktı

Ünlü işadamı rehin alınarak soyulmuştu, ayrıntıları ortaya çıktı

ABD'den gelip, eski eşinin kocasını öldüren sanığın sözleri pes dedirtti

ABD'den gelip, eski eşinin kocasını öldüren sanığın sözleri pes dedirtti

Türkiye ve Yunanistan arasında kritik görüşme

Türkiye ve Yunanistan arasında kritik görüşme

'Gripsin' denilerek eve gönderildi... 40 gün sonra acı gerçeği öğrendi

'Gripsin' denilerek eve gönderildi... 40 gün sonra acı gerçeği öğrendi
 

POPÜLER HABERLER

Çin´de savaş uçağı düştü.. O anlar saniye saniye kaydedildi

Çin´de savaş uçağı düştü.. O anlar saniye saniye kaydedildi

Rus kadın asker bunu yaptı! Sosyal medya yıkıldı

Rus kadın asker bunu yaptı! Sosyal medya yıkıldı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Yeni Ukrayna Cumhurbaşkanı görevine başladı.

Yeni Ukrayna Cumhurbaşkanı görevine başladı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA