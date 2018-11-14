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Adem Ljajic beklentilerin gerisinde kaldı

Beşiktaş'ta Adem Ljajic, şu ana kadar performansla beklentilerin gerisinde kaldı.

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Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk  yarışında geriye düşen ve UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda son sırada bulunan  Beşiktaş'ta Adem Ljajic, şu ana dek ortaya koyduğu performansla beklentileri  karşılayamadı.

Siyah-beyazlı ekibin, İtalya temsilcisi Torino'dan kiraladığı 27  yaşındaki Sırbistanlı futbolcu, Beşiktaş'a transferinin ardından oynanan 13 maçın  9'unda görev aldı.

Geride kalan iki sezonda görev yapan Anderson Talisca'nın ayrılmasının  ardından hücuma destek vermesi amacıyla transfer edilen Ljajic, Süper Lig'deki 6  karşılaşmada 390 dakika süre almasına rağmen ne gol atabildi ne de takım  arkadaşlarına gollük pozisyon hazırlayabildi.

Ljajic, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3 maçta da hücumda takımına fazla katkı  veremedi. Bu üç karşılaşmada 165 dakika sahada kalan siyah-beyazlı oyuncu, sadece  bir gol pası verdi. Ljajic, siyah-beyazlı takımın, grup mücadelesinde Sarpsborg'u  3-1 yendiği maçta Enzo Roco'nun attığı kafa golünde ortayı yapan isim oldu.

Geç transfer oldu

Adem Ljajic, Beşiktaş'a geç transfer olmasının da sıkıntısını yaşadı.

Sezon öncesi kampta yer alamayan Sırp futbolcunun transferi 31  Ağustos'ta açıklandı. Takımının bu tarihten önce yaptığı 3 lig maçını kaçıran  Ljajic, Bursaspor karşılaşmasında da kadroda olmasına rağmen görev alamadı.

Ljajic, Avrupa Ligi'ndeki 6 eleme maçından sonra kadroya dahil edildi.

Sakatlık geçirdi

Henüz oynama süreleri bakımından da istikrar yakalayamayan Ljajic,  Süper Lig'deki Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarını sakatlığı nedeniyle kaçırdı.

Ljajic, bu süreçte ayrıca Beşiktaş'ın Genk ile yaptığı ilk maçta da  görev alamadı.

(AA)

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