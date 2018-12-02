Adem Ljajic: Çok önemli bir galibiyetti. Sahada her şeyimizi verdik

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yendiği karşılaşmada siyah-beyazlı takımın tek golüne imza atan Adem Ljajic maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray karşısında iyi bir performans sergilediklerini ifade eden Ljajic, "Çok önemli bir galibiyetti, kalpten oynadık, yürekten oynadık ve sahada her şeyimizi verdik. Ne kadar kaliteli bir takım olduğumuzu ve son ana kadar şampiyonluk yarışında olacağımızı herkese gösterdik" dedi.

Form durumunun gittikçe yükseldiğini belirten Ljajic, "Her geçen gün takıma biraz daha fazla adapte oluyorum ve sorumluluk almaya çalışıyorum. İdeal pozisyonum forvet arkası, benim için doğal pozisyon orası. Türkiye'ye gelmek, ülkeye uyum sağlamak ve buradaki futbol kültürüne uyum sağlamak kolay değildi ancak bunları aştım ve bu performansımdan daha da iyi olacağımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.