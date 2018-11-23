Adem Ljajic, Fenerbahçe'yi pişman etti

Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic’in, 17 yaşında F.Bahçe’ye geldiği ama dönemin Sarı-Lacivertli teknik heyeti tarafından beğenilmeyip gönderildiği ortaya çıktı.

Ljajic’in Türkiye’de antrenörlük yapan kuzeni Fevzi Ljajic, Radyospor’da şu bilgileri paylaştı: “Kimse bilmez... Ljajic 17 yaşında F.Bahçe'ye geldi. Fakat o dönem ilgisizlikten dolayı F.Bahçe'den ayrıldı. Sanırım beğenilmemiş olabilir. Fakat çok ilgisiz davranıldı. Adem Ljajic'in Türkiye'de geldiği ilk takım F.Bahçe’dir.”

ÇOK FAYDALI OLACAKTIR

Son olarak Akhisar’da Safet Susiç’in yardımcılığını yapan Fevzi Ljajic, “Talisca'nın yerine transfer edilmiş bir oyuncu… Bundan dolayı beklentiler yüksek. Ben, Adem Ljajic'in Beşiktaş'a faydalı olacağını düşünüyorum. Şu andaki formunun süreçle ilgili olduğunu, önümüzdeki haftalarda iyi bir Ljajic izleyeceğimizi düşünüyorum. Ljajic, bir dönem İspanyol devi Atletico Madrid'in kapısından döndü. İtalya'dan ayrılmak istemediği için bu transfer olmamıştı” dedi.

(Güneş)