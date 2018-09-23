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Adem Ljajic: Zaferden başka bir şey düşünmüyoruz

Kartal’ın yeni transferi Ljajic, Fenerbahçe derbisi öncesinde konuştu. Sırp yıldız, “Burada herkes takım için varını yoğunu ortaya koyuyor. Zaferden başka bir şey düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.

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Süper Lig’de Fenerbahçe ile yarın çok kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş’ta Sırp yıldız Adem Ljajic, derbi öncesinde konuştu. Takım içerisindeki arkadaşlığın çok yüksek olduğunu söyleyen 26 yaşındaki futbolcu, “Benim önceliğim her zaman takıma katkıda bulunmak. Mümkün olduğunca en iyi düzeye, yani son noktaya gitmemiz gerekiyor. Şu an en yakın hedef, tabii ki lig. Önümüzde bir derbi var. Zafere odaklanmış durumdayız. Bundan sonra da şampiyon olup Şampiyonlar Ligi’nde yer almak istiyoruz. Burada herkes takım için varını yoğunu ortaya koyuyor. Taraftarımız bizimle olsun. Onların varlığı bizim için çok önemli” dedi. Taraftara da mesaj gönderen yıldız futbolcu, “Bizimle birlikte olun. Evde oynadığımız bütün maçlarda stadı doldurun. Taraftarın varlığı bizim için çok önemli. Kazanabilmemiz için, zaferler elde edebilmemiz için taraftara çok ihtiyacımız var” yorumunu yaptı.

UEFA’nın açıkladığı yeni sıralamada 19. sıraya yükselen Beşiktaş, tarihinin de en iyi sıralamasına sahip oldu. Özellikle son 2 sezonda Şampiyonlar Ligi’nde elde ettiği sonuçlarla puan ortalamasını yükselten Siyah-Beyazlılar; Chelsea, Tottenham ve Lyon gibi Avrupa’nın üst düzey ekiplerini de geride bıraktı. İlk 20 takım içerisinde yer alan Beşiktaş, sıralamaya göre Avrupa Ligi’nde mücadele eden en iyi 4. takım olarak da dikkat çekti.

(Fanatik)

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