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Spor

Adı Beşiktaş ile anılıyordu! Benfica'dan beklenen açıklama geldi

Bir süredir adı Beşiktaş ile anılan Arjantinli yıldız Angel Di Maria için kulübü Benfica'nın teknik direktörü açıklama yaptı. Alman teknik adam yaptığı açıklamada 'Angel ile 1 sezon daha çalışmak isterim.' dedi. İşte detaylar...

22 Mayıs 2024 Çarşamba 13:03 - Güncelleme:
Adı Beşiktaş ile anılıyordu! Benfica'dan beklenen açıklama geldi
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Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, sözleşmesi biten ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Angel Di Maria için konuştu.

Alman teknik adam, Di Maria'nın kesin kararını vermediğini ve takımda kalmasını istediğini söyledi.

Roger Schmidt, "Angel Di Maria'nın kalmasını umuyoruz. Henüz karar verdiğini sanmıyorum. Harika bir kariyeri oldu ve hala çok formda. Çok sayıda gol ve asistle harika bir sezon geçirdi. En az 1 sezon Benfica'da kaldıktan sonra Arjantin'e gidip kariyerini bitirmesi harika bir çözüm olabilir. Teknik direktörü olarak Angel ile 1 sezon daha çalışmak isterim." dedi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Benfica'da geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan 36 yaşındaki Angel Di Maria, 17 gol attı ve 15 asist yaptı.

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