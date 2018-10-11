Adı Beşiktaş'la da anılan Lucas Paqueta, ocak ayında Milan'a gidiyor

Brezilya'nın dünya futboluna sunduğu yeni yıldız adaylarından biri olan Lucas Paqueta Avrupa yolcusu.

Flamengo formasıyla gösterdiği performansla Brezilya Milli Takımı'na kadar yükselen 21 yaşındaki oyuncu, Avrupa devlerinin de transfer listesinin başında yer alıyor.

Özellikle PSG'nin yakından takip ettiği genç orta saha için geçtiğimiz mart ayında kısa bir süre Beşiktaş ismi de geçmişti ancak ilk resmi adımı Serie A devi Milan attı.

Hem İtalya, hem de Brezilya basınına yansıyan iddialara göre Milan, Lucas Paqueta için Flamengo'ya resmi teklifini iletti.

İtalya'dan Sky İtalia, Milan'ın 30 milyon Euro'ya transferi bitirmek istediğini belirtirken, Globo Esporte, Flamengo'nun 30-35 milyon Euro arası bir bedele Paqueta'nın transferine onay vereceğini öne sürdü.

Milan'lı yöneticilerin bu hafta Flamengo'lu yetkililerle görüşmek üzere Rio'ya gitmesi ve transferin ocak ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

Lucas Paqueta bu sezon Flamengo formasıyla 31 maça çıkarken 9 gol kaydetti.

10 numara pozisyonunda oynamasına karşın, gezgin bir ofansif orta saha görüntüsü çizen Paqueta, kuvvetli sol ayağı, yüksek top tekniği, çabuk düşünme ve karar verme özellikleri sebebiyle oyuna tempo katabilen bir oyuncu olarak büyük beğeni topluyor.

(Fanatik)