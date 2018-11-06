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Adı Fenerbahçe'yle anılan Jorge Sampaoli için Universidad de Chile de devreye girdi

Fenerbahçe'nin takımın başına getirmek için görüşme halinde olduğu Arjantinli çalıştırıcı Jorge Sampaoli için Universidad de Chile devreye girdi.

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Şili ekibi, eski teknik direktörünü yeniden göreve getirmek için girişimlere başladı.

Fenerbahçe'nin gündeminde olan ve görüşmeler yürüttüğü Jorge Sampaoli için Şili takımı Universidad de Chile devreye girdi. Sarı-lacivertlilerin yaklaşık 1 haftadır avukatı Fernando Barredes ile görüşme halinde olduğu 58 yaşındaki teknik adam için Şili takımı teklif sunmaya hazırlanıyor. Daha önce bu takımı çalıştıran ve oldukça başarılı bir dönem geçirdikten sonra Şili Milli Takımı'nın başına geçen Sampaoli, eski takımından gelen ilk temaslar sonrasında net cevap vermedi.

Koeman'ın performansı belirleyici olacak

Avukatının Fenerbahçeli yöneticilerle yaptığı görüşmelerin neticelenmesini bekleyen Jorge Sampaoli, Universidad de Chile temsilcilerine bu nedenle net bir cevap vermedi. Teknik direktör konusunu milli araya kadar neticelendirmek isteyen Fenerbahçe, takımın bu haftaki performansını da beklemeye karar verdi. Galatasaray karşısında oynanan futbol sonrasında Erwin Koeman'dan takımı bu haftaki maça hazırlamasını isteyen yöneticiler, alınacak iyi bir sonuç ve oynanacak iyi futbol sonrasında teknik direktör kararını yeniden gözden geçirebilir. Sampaoli'yi takımın başına geçirmek isteyen yönetim, buna karşın aynı sezonda Vitor Pereira, Aykut Kocaman ve Phillip Cocu'nun yanı sıra bir teknik adama daha ödeme yapmış olacak.

Kontratı bulunan Erwin Koeman'a da şans vermek isteyen sarı-lacivertli yöneticiler, diğer alternatiflerini de hazırda tutuyor.

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