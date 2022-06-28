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Spor

Adı Galatasaray ile anılan Talisca'dan mesaj var

Transferde adı Galatasaray ile anılan Al-Nassr'ın yıldızı Anderson Talisca, Suudi Arabistan Ligi'nde sezonun sona ermesi üzerine bir mesaj yayımladı.

Sporx28 Haziran 2022 Salı 09:34 - Güncelleme:
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Türkiye'ye dönme ihtimali sık sık gündeme gelen Anderson Talisca, Suudi Arabistan Ligi'nde sezonun sona ermesiyle sosyal medyadan paylaşım yaptı.

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Brezilyalı yıldız yaptığı paylaşımda gelecek sezon Suudi Arabistan'da devam edeceğini belirterek, "Bir sezon daha sona erdi. Bu sezon 32 maçta 22 gol 5 asistle oynadım. Bu sayılara ulaşmama yardımcı olan takım arkadaşlarıma, Suudi Arabistanlı taraftarlara teşekkür ederim. Şimdi gelecek sezon daha büyük hedefler için dinlenme zamanı. Haydi hep birlikte..." sözlerini kullandı.

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Öte yandan Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar'ın formasını giydiği Al-Nassr, Suudi Arabistan Ligi'ni 3. sırada tamamlayarak Asya Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı elde edemedi. 28 yaşındaki Talisca'nın ismi son olarak Galatasaray ile anılmıştı.

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